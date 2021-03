„Antragsflut“ bei Förderungen im Pandemiejahr 2020

Pandemie brachte Motivationsschub

Das deutliche Plus an Anträgen im von der Coronakrise geprägten Jahr sei beachtlich. Im März 2020 stellte die Regierung in Form des „Corona-Emergency-Calls“ kurzfristig 26 Millionen Euro für die FFG bereit, die daraufhin eine merkliche Zunahme an Anträgen verzeichnete. Mit Jahresende waren es insgesamt mit 1447 Förderanträgen gut 400 mehr als noch 2019. „2020 war ein Ausnahmejahr. Wir sehen aber auch, dass die Pandemie 2020 zu einem Motivationsschub bei Innovationen und in der Forschung geführt hat“, so die FFG-Geschäftsführer, Henrietta Egerth und Klaus Pseiner, in einer Aussendung.