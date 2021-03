Spitäler müssen jetztbei Covid-Patienten helfen

Zurzeit liegen 130 Covid-Patienten in den Salzburger Spitälern, davon müssen 23 auf den Intensivstationen betreut werden. Damit sind in Salzburg zurzeit etwa 45 Prozent der Covid-Betten belegt. Da sieht es in den östlichen Bundesländern bereits ganz anders aus – die Intensiv-Auslastung von Niederösterreich betrug am Dienstag beispielsweise fast 60 Prozent. Trotz der geringeren Auslastung holt sich das Landeskrankenhaus nun Unterstützung von umliegenden Spitälern: Intensiv-Patienten können ab sofort zur Behandlung in andere Krankenhäuser ausgelagert werden. So wurden bereits zwei Patienten in das Krankenhaus der Barmherzigen Brüder verlegt (die „Krone“ hat berichtet).