Lehrer entlasten: Mehr Personal für Pflichtschulen

Um die Direktoren und Lehrer an den Pflichtschulen in Oberösterreich zu entlasten, gibt’s nach Ostern vorerst an zwölf Standorten offene Stellen für administratives Unterstützungspersonal. Mit dem Beginn des Schuljahres 2021/2022 ist aktuell eine Ausweitung auf insgesamt 100 Schulstandorte angedacht.