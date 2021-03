Frau pfeift erstmals englisches Profispiel

Im Fußball der Männer sind Schiedsrichterinnen in England noch eine Seltenheit. In der Premier League ist Sian Massey-Ellis als Assistentin aktiv. Die erste Offizielle im Fußball-Oberhaus überhaupt war Wendy Toms. Welch sieht nun immerhin einen positiven Trend. „Es zeigt, dass es wirklich Möglichkeiten für junge Mädchen gibt, die sich fragen, ob sie bereit sind, die Pfeife in die Hand zu nehmen oder schon Schiedsrichterinnen sind“, sagte sie.