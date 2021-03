Gesellschaftskritisches und feministisches Design Kopieren

Beide erblickten im Jahre 1969 das Licht der Welt. Beatrix Rettenbacher in Salzburg und Heidi Sutterlüty-Kathan in Vorarlberg. Kennen lernten sie sich aber in Wien, bei der Werbeagentur, „Demner, Merlicek und Bergmann“. Seit 2000 arbeiten sie gemeinsam – und das in Tirol – als Design-Duo Weiberwirtschaft.