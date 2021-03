Alois Schild: Die Heimkehr eines Stahl-Giganten

Stahlplastik ein Sinnbild der Ausgrenzung

Sie ist als eine Anspielung auf die vom ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump in Auftrag gegebenen Modelle der geplanten Grenzmauer zu Mexiko angedacht und weist mit einer Höhe von acht und einer Breite von zwei Metern exakt die gleichen Maße wie diese auf. Alois Schilds Erläuterung zu dieser Installation lautete folgendermaßen: „Der Prototyp der neuen Dimension mit seiner Wucht und Aggression soll ein Anschauungsobjekt des Wahnsinns und der Trauer sein.“ Am 29. September, bewusst an dem Tag, an dem in Österreich die Nationalratswahl stattfand, wurde von der Transportfirma Widmann die Stahlskulptur abmontiert und mit einem Tieflader nach Kramsach gebracht, wo sie bis vor Kurzem auch lagerte. Dank des kunstaffinen Inhabers der Unterländer Transportfirma, Christoph Widmann, erhielt die Stahlskulptur nun einen prominenten Platz im Zentrum von Kramsach und wird somit zur Kunst im öffentlichen Raum.