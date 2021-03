116 Corona-Patienten ringen derzeit ums Leben!

Während in der Politik noch über Öffnungen nach dem Osterfest gerungen wird, spitzt sich die Lage in den blau-gelben Kliniken zu. Insgesamt 116 Infizierte ringen auf Intensivstationen um ihr Leben. Zum Vergleich: Am Höhepunkt der ersten Welle wurden am 8. April des Vorjahres 55 Patienten und während der zweiten Infektionswelle im Herbst am 25. November 115 Patienten intensivmedizinisch behandelt.