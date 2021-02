Bedingte Haftstrafen nach „Scherzen“ im Heim

Der WhatsApp-Verkehr der Gruppe ließ einem beim Prozessauftakt im September des Vorjahres schaudern. Da bezeichnete sich der 30-jährige Diplompfleger – ein Paradiesvogel mit eigenwilliger Frisur und vielen Tattoos – doch gerne als „master of death“ (Herr über den Tod). Und schrieb über das Pflegeheim in Kirchstetten: „Ich glaub, wir sind die Außenstelle von Lainz.“ Jenem Lainz, dieser Ungeheuerlichkeit an zu Tode gequälten Pfleglingen in Wien. Nie wieder sollte so etwas auch nur im Ansatz möglich sein.