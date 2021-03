Sony schließt Online-Stores für PS3, PS Vita, PSP

Sony hat nach entsprechenden Medienberichten am Montag bestätigt, dass es seinen PlayStation Store für PS3, PS Vita und PSP schließen wird. In einem Support-Eintrag gab der Konzern bekannt, dass der Online-Store ab dem 2. Juli für PS3-Konsolen und ab dem 27. August für PlayStation-Vita-Geräte geschlossen werde. Außerdem werde die verbleibende Kauffunktion für die PlayStation Portable am 2. Juli eingestellt.