Niederlande rufen weitere Teams zum Protest auf

„Wir haben deutlich gemacht, was wir von den Menschenrechtsverletzungen in Katar halten“, so Frank de Boer. „Es ist schön zu sehen, dass Dänemark uns folgt. Wir hoffen, dass andere Länder schnell nachziehen.“ Denn, so der Holland-Coach weiter: „Wir wollen eine Gruppe von Ländern schaffen, mit denen wir etwas ändern können. Je mehr Nationalmannschaften beitreten, desto größer ist die Wirkung.“