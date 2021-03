Ellie Goulding: Baby-Tipps von Prinzessin Eugenie

Ellie Gouldings Nachwuchs soll im nächsten Monat das Licht der Welt erblicken. Über ihre Schwangerschaft hat die britische Sängerin zuerst jedoch geschwiegen, weil sie, wie sie sagt, etwas Zeit gebraucht habe, „den Kopf freizubekommen“. „Letztes Jahr habe ich ein Album veröffentlicht und ich hatte ein Buch fertig geschrieben. Dann, nachdem ich in einer Abriegelung gelebt habe, in den großen Mänteln meines Mannes herumlief, um meinen Bauch zu verstecken, und an verschiedenen Orten in Oxfordshire und London wohnte, zogen wir in ein neues Haus. Unser Haus. Es fühlte sich an, als hätten wir richtige Wurzeln geschlagen, und es war der richtige Moment, um es zu sagen“, so die Musikerin kürzlich.