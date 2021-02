Sängerin Ellie Goulding ist schwanger

„Wollte nur zu McDonald‘s“

Eine Herausforderung seien in den vergangenen Wochen die Heißhungerattacken gewesen, so die Sängerin. Denn eigentlich lebt Goulding ein sehr gesundes Leben, arbeitet gerade auch an einem Wellness-Buch mit dem Titel „Fitter, Calmer, Stronger“ (Fitter, ruhiger, stärker), in dem es um Bewegung und Ernährung geht. „Gerade war ich noch selbstzufrieden, wie gesund meine Salate und meine Frühstücke waren, und dass ich Nüsse und Körner aß - und dann wollte ich nur noch McDonald‘s“, lachte die Britin im Interview.