ÖFB-Test: U21-Nationalteam besiegt auch Polen

Österreichs U21-Nationalteam hat am Montag auch das zweite Länderspiel in neuer Formation gewonnen. Zwei Tage nach dem 10:0-Schützenfest gegen Saudi Arabien besiegte die ÖFB-Auswahl des Jahrganges 2000 und jünger Polen in einem Testspiel mit 2:0 (2:0). Junior Adamu erzielte im Rahmen des Trainingslagers in Spanien beide Tore.