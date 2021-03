Brüderpaar bei Verkauf überfallen und verletzt

Per Social Media Plattform boten die Brüder (15, 17) Kleidung zum Verkauf an. Ein unbekannter Interessent meldete sich bei ihnen, mit dem sie am Sonntagnachmittag ein Treffen bei einer Fußgängerunterführung vereinbarten. Als der vermeintliche Käufer eine Jacke anprobierte, stürmten von den beiden Eingängen der Unterführung plötzlich vier bis fünf Maskierte auf die Brüder zu.