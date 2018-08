BVT-Hausdurchsuchung: Moser lässt Abläufe prüfen

Beweismittel müssen vielleicht zurückgegeben werden

Was nun mit den sichergestellten Beweismitteln geschieht, muss die vorgestellte Instanz, in dem Fall das Landesgericht Wien, entscheiden. Wird auf ein Beweisverwertungsverbot entschieden, so müssen die beschlagnahmten Datenträger und Akten an das BVT zurückgegeben werden. Das Innenministerium verwies in einer ersten Reaktion auf das OLG-Urteil auf die Zuständigkeit der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft. Diese habe die Anordnung gegeben, somit habe eine Justizstelle eine Entscheidung einer anderen geprüft. Grundsätzlich gelte selbstverständlich, dass Urteile in einem Rechtsstaat zu respektieren seien, hieß es aus dem Innenressort. Auch Kickl verwies in einer Pressekonferenz am Dienstag auf die Rechtslage im Fall einer Hausdurchsuchung.