Löw gegen Boykott der WM: „Hilft niemanden“

Norwegen mit klarer Botschaft

Am gleichen Tag nutzte Norwegens Team die WM-Quali-Bühne neuerlich. Erling Haaland und Co. präsentierten vor dem Spiel gegen die Türkei in Malaga weiße Shirts mit dem Aufdruck: „Human rights - On and off the pitch“ (Menschenrechte - auf und neben dem Platz). Außerdem waren Norwegen und Deutschland darauf mit einem Haken versehen, darunter stand „Next?“ - wer folgt als nächstes? Dazu hatten die Spieler ihre linke Hand mit fünf abgespreizten Fingern erhoben.