Schon wieder Loch in Gefängnismauer geschabt

Zweimal gelang es - wie groß berichtet - drei Häftlingen aus der Grazer Karlau auszubrechen, indem sie ein Loch in die maroden Mauern kratzten. Sie wurden danach verlegt. Ibrahim E. etwa kam nach Sonnberg. Kürzlich musste er wieder einmal vor den Strafrichter. Weil er, noch vor seiner Verlegung in die Karlau, in Stein Justizwachebeamte mit dem Tod bedroht und ihnen Handy-Geschäfte angeboten hatte.