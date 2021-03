Alonso: „Herausforderung ist jetzt mehr Genuss“

Die 24 Stunden in Le Mans gewann er, bei Indy 500 schied er auf dem Weg zum Sieg aus, kam bei der Rallye Dakar ins Ziel. Doch nach zwei Jahren fährt Fernando Alonso heute im Qualifying in Bahrain, wo er dreimal gewann, erstmals wieder in der Formel 1 gegen die Zeit. Die „Krone“ konnte zuvor noch via Internet-Konferenz mit ihm sprechen ...