Biden plant Online-Klimagipfel mit Putin und Xi

US-Präsident Joe Biden will einen großen Online-Klimagipfel mit seinen Amtskollegen aus Russland und China abhalten. Er habe zwar noch nicht mit dem Kreml-Chef Wladimir Putin und dem chinesischen Staatschef Xi Jinping gesprochen, sagte Biden am Freitagnachmittag (Ortszeit) in Washington, „aber sie wissen, dass sie eingeladen wurden.“ An dem Online-Gipfel sollen am 22. und 23. April 40 Staats- und Regierungschefs teilnehmen.