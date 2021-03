Italien verspricht Fans im EM-Eröffnungsspiel aus

Das Eröffnungsspiel der Fußball-EM im Sommer in Rom wird laut Angaben des italienischen Verbandspräsidenten Gabriele Gravina definitiv mit Fans über die Bühne gehen. Italiens Team trifft am 11. Juni im Olympiastadion auf die Türkei. „Ich weiß noch nicht, wie viele Zuschauer da sein werden, aber es werden definitiv welche sein“, sagte Gravina am Freitag in einer Pressekonferenz.