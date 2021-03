Sperre für Lazio-Präsident wegen Corona-Verstoß

Italiens Erstligist Lazio Rom soll wegen Verletzung geltender Gesundheitsbestimmungen 150.000 Euro Strafe bezahlen. Das entschied das Gericht des italienischen Fußball-Verbandes (FIGC) am Freitagnachmittag. Klubchef Claudio Lotito wird demnach für sieben Monate in seiner Funktion gesperrt. Zwei Ärzte, gegen die in dem Fall ermittelt wurde, bestrafte das Gericht mit zwölf Monaten Sperre.