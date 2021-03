Wahnsinn! So viel müsste Real für Haaland zahlen

Der 20-Jährige traf seitdem er Salzburg verließ in 49 Spielen 49-mal. 10 Tore schoss er in der Champions League. Laut seinem Manager Mino Raiola gibt es ein regelrechtes Wettrennen um Haaland, in dem zehn Klubs eine Chance haben. In der Pole-Position für seine Verpflichtung steht einer der spanischen Giganten, allem voran Real.