Xabi Alonso wechselt NICHT nach Deutschland

Der angeblich von Borussia Mönchengladbach umworbene Xabi Alonso hat seinen Trainer-Vertrag bei Real Sociedad um ein weiteres Jahr bis 2022 verlängert. Das teilte der baskische Klub am Freitag mit. Damit hat sich ein Engagement des 39-Jährigen bei der Borussia zerschlagen. Der frühere Bayern-Profi trainiert in San Sebastian die zweite Mannschaft, die sich aktuell in der dritten spanischen Liga auf Aufstiegskurs befindet.