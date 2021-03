Bulle Aaronson netzt in Wr. Neustadt gegen Jamaika

Die US-amerikanische Fußball-Nationalmannschaft hat auch dank Brenden Aaronson am Donnerstag einen 4:1-(1:0)-Sieg im Test-Länderspiel gegen Jamaika in Wiener Neustadt gefeiert. Der 20-jährige Offensivakteur in Diensten des FC Red Bull Salzburg erzielte in der 52. Minute das 2:0.