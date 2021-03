Alle an einem Tisch: U-Bahn-Pläne auf Prüfstand

Jetzt werden die Weichen für den Öffi-Ausbau in Graz gestellt. Bürgermeister Siegfried Nagl (ÖVP) will die Opposition von seinen U-Bahn-Plänen überzeugen, um in den Verhandlungen mit dem Bund und dem Land geeint auftreten zu können. Nicht einig ist man sich darüber, bis wann eine Entscheidung fallen soll.