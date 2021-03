Premier League testet Mikrochips gegen Hirnschäden

Die gewonnenen Daten, die sofort an Trainer und medizinisches Personal gehen, sollen Aufschluss über die potenziell schädigende Wucht von Kopfbällen geben. Die Premier League wolle die betreffende Studie in ein paar Monaten abgeschlossen haben. Der spezielle Mundschutz komme bereits in der Rugby-Liga zu Forschungszwecken zum Einsatz, hieß es in dem Bericht.