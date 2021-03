In Innsbruck: Frau (43) bei Ladendiebstahl ertappt

Auf frischer Tat bei dem Diebstahl eines Orangensaftes ertappt wurde eine Niederländerin (43) am Mittwochnachmittag in einem Einkaufszentrum in Innsbruck. Als der Kaufhausdetektiv sie anhalten wollte, wurde die Frau rabiat, verpasste ihm Hiebe und ergriff die Flucht. Weit kam sie aber nicht. Denn nur kurze Zeit später konnte sie festgenommen werden.