Oster-Lockdown: „Zumindest Ernst der Lage erkannt“

Waren die Öffnungsschritte ein Fehler? Für Simulationsforscher Niki Popper sei das eine schwierige Situation: „Wie man es macht, macht man es falsch.“ Das Screenen, Testen und Isolieren sei eindeutig dafür verantwortlich gewesen, dass die Zahlen nicht noch schneller gestiegen sind. „Wir sehen in den Modellen, dass es schon seine Wirksamkeit hat. Wir sehen aber in dem Modell, dass wir damit nicht schnell genug gewesen sind. Was wir im Prognosekonsortium gesagt haben, ist, wenn diese Zahlen weiter steigen und wir es mit dem jetzt gesetzten Maßnehmen nicht in den Griff bekommen, dann müssen wir etwas tun.“ Der zweite Aspekt sei aber, dass man nicht genau sagen könne, was man tun soll. Entscheidend sei hier, ob die Menschen das noch mitmachen. „Wenn ich nicht die Menschen mit ins Boot hole, sehe ich auch nicht die Wirksamkeit“, so Popper. Fakt sei, dass es mit der jetzigen Strategie nicht mehr gehe, weil die Intensiv-Kapazitäten bereits jetzt überlastet sind.