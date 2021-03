Groteskes Posting nach Mord an Mutter abgesetzt

Stunden nachdem er seine Ehefrau im Streit um die Scheidung in Salzburg getötet hatte, postete der Automechaniker einen mehr als geschmacklosen Satz unter dem Profilbild seines Opfers: „Ruhe in Frieden, mein Herz“, schrieb er auf Serbisch, und bekam darauf Antworten wie „Verrotte im Gefängnis“. Allein dieser Kommentar, so kurz nach seiner eigenen Tathandlung, weckt die Frage nach seinem Geisteszustand. Der Serbe hatte auch in gespenstischem Bewusstsein die Leiche in einer Couch-Lade versteckt und das Kindermädchen angerufen, damit diese auf die zwei Kleinkinder (drei Jahre bzw. sieben Monate) aufpasst, während er sich bei der Polizeiinspektion Hauptbahnhof stellte.