„Wieso haben die Behörden nicht eingegriffen?“

Ein Dutzend Mal stach der Serbe ein Küchenmesser in den Körper seiner Frau: in die Brust und in den Hals. Danach verstaute er die Leiche in der Couch-Lade, rief ein Kindermädchen und stellte sich. Motiv war ein Streit um die Scheidung. Jetzt ist L. in der Zelle. Die Leiche wird noch obduziert. Und die Kinder sind zurzeit bei den Großeltern.