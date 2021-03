Demos in Wien, Graz und Linz gegen neues Unigesetz

Einige Hundert Menschen haben am Mittwoch in Wien, Linz und Graz demonstriert, um ihrer Kritik an der geplanten Reform der Unigesetze Ausdruck zu verleihen. Während in der Bundeshauptstadt nahezu jeder Protestteilnehmer eine Maske trug und auch zum größten Teil auf die Einhaltung des Abstands geachtet wurde, verhielten sich die Demonstranten in Graz weniger diszipliniert.