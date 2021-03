Brite Russell ersetzt Grosjean als GPDA-Direktor

Der britische Williams-Pilot George Russell ersetzt den 34-jährigen Franzosen Romain Grosjean, der nach seinem Feuerunfall Ende November in Bahrain seine Formel-1-Karriere beendet hat, als Direktor in der Vereinigung der Grand-Prix-Fahrer (GPDA)! „Es ist eine Ehre und ein Privileg, zum Direktor der GPDA ernannt zu werden“, betonte der 23-jährige Engländer am Dienstag.