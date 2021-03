Nach Koalitions-Aus: Grüner Einfluss schwindet

Ohne ideologische Scheuklappen

Anlässlich des Zusammenbruchs der Koalition gilt es für die Alternative Liste Innsbruck (ALI), so schnell wie möglich nicht nur die großen, sondern alle Gemeinderatsfraktionen an einen Tisch zu bringen: „Unsere Stadt benötigt angesichts der Ausnahmesituation also eine handlungsfähige Stadtpolitik, die sich ohne ideologische Scheuklappen, stattdessen aber solidarisch und transparent, um die Probleme der Menschen in der Pandemie kümmert“, betont ALI-Gemeinderat Mesut Onay.