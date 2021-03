Wien: Vom Vorzeige-Bundesland zum Schlusslicht

Aktuell ist die Situation, um den Gesundheitsminister zu zitieren, „dramatisch“: Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 321,9. Damit ist Wien Schlusslicht - am besten ist Vorarlberg mit 66,7 unterwegs. Der Anteil der positiv Getesteten an den durchgeführten Tests ist in Wien mit 1,8% am höchsten - am unteren Ende der Skala: Vorarlberg (0,3%). Was bitte machen die im Ländle besser? Antwort: Die „Mutationsquote“ ist in Vorarlberg mit 32,9% weitaus geringer als in Wien (80,9%).