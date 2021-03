Van Barneveld: „Mir wurde schwarz vor Augen“

Private Sorgen

Nach seiner Erstrunden-Niederlage gegen Ryan Searle kollabierte der mehrfache Weltmeister. „Mir wurde schwarz vor Augen“, schildert Van Barneveld nun gegenüber „Algemeen Dagblad“. „Ich habe Diabetes, also ist das das Erste, woran man denkt“, so der 53-Jährige. „Mein Zuckergehalt war leicht erhöht, aber nicht viel. Vermutlich gab es auch andere Dinge.“ Zuletzt plagten „Barney“ große private Sorgen. „Ich hatte in letzter Zeit viel Stress zu Hause wegen der Gesundheit meines Vaters. Er hatte letzten Sonntag einen Hirninfarkt und erholt sich jetzt“, verrät der Niederländer.