Platte in Hang ersetzt Sprengstoff für Lawine

Jede Anlage deckt etwa 50 Meter Hangbreite ab

Weil an einer Metallplatte links und rechts je rund 20 Meter breite Stahlseile angebracht sind, dürfte jede Anlage rund 50 Meter Geländebreite abdecken können. Singer sieht seine Anlage bei jedem Schneeaufbau als wirkungsvoll an. Noch im Mai will der Axamer die Patentanmeldung abgeschlossen haben. Danach will der Techniker mit Seilbahnbetreibern Kontakt aufnehmen und SATS vorstellen. „Vor allem in Gebieten mit Anrainern glaube ich an ein gutes Echo“, hofft der Tüftler auf ein Geschäftsmodell für die Zukunft.