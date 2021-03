Neue Woche bringt uns Temperaturen bis zu 18 Grad

Geht es nach der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik, wird der Frühling am Dienstag nach Österreich zurückkehren. Bis dahin heißt es noch, den Montag zu überstehen, an dem eine kalte Strömung das Wettergeschehen im Ostalpenraum bestimmen wird. Entlang der Alpennordseite stauen sich dichte Wolken und es schneit immer wieder. Im Norden und Osten wechseln hingegen Sonne und Wolken sowie ein paar Schneeschauer. Im Süden bleibt es weitgehend trocken, die Temperaturen liegen am Tage zwischen einem und acht Grad.