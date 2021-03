Guido Burgstaller mit Elfertor bei St.-Pauli-Sieg

Der große Gewinner des Wochenendes ist der Hamburger SV. Während die SpVgg Greuther Fürth am Sonntag beim 2:2 gegen den 1. FC Nürnberg patzte und Holstein Kiel in der Quarantäne zum Zusehen gezwungen war, sprang der HSV mit dem 2:0-Heimsieg am Samstag gegen Heidenheim vorerst an die Spitze. Der bisherige Tabellenführer VfL Bochum gastiert erst am Montag (20.30 Uhr) beim Tabellensechsten in Düsseldorf.