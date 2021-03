Dreigeteiltes Österreich | Bienen-Welt & Tier-Leid

Österreich driftet auseinander: Beim Corona-Geschehen entwickeln sich die Bundesländer stark unterschiedlich. Während sich in Vorarlberg die Zahlen trotz der zu Wochenbeginn begonnenen Öffnungen von Gastro und Kultur auf niedrigem Niveau stabilisieren und Tirol mittlerweile ebenfalls mit vergleichsweise sehr guten Werten aufwarten kann, verdüstert sich die Lage im Osten täglich. In Wien, Niederösterreich und dem Burgenland liegen die Inzidenzen um ein Mehrfaches über jenen im Westen, die Situation in den Intensivstationen verschärft sich zusehends. Was diese Entwicklung für die nächsten Wochen, speziell für Ostern, bedeutet, das zeichnete sich zuletzt immer deutlicher ab: Der Westen bleibt locker (Vorarlberg), bzw. wird lockerer (Tirol). In der österreichischen Mitte (Salzburg, Oberösterreich, Kärnten und der Steiermark) dürften die Bestimmungen mehr oder weniger unverändert bleiben, leichte Lockerungen könnten noch diskutiert werden. Im Osten dagegen soll keine Rede mehr sein von Gastgartenöffnungen ab dem kommenden Wochenende. Im Gegenteil: Noch werden Verschärfungen erwogen, am wahrscheinlichsten ist eine Verlängerung der Osterferien in den drei östlichen Bundesländern. Was sagt der vielzitierte Epidemiologe Gerald Gartlehner dazu? „Weitere Öffnungen wären unverantwortlich. Wenn die Regierung nicht bald beginnt gegenzulenken, schlittern wir in einen harten Lockdown.“ Nur das nicht!