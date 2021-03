Aufregung um neuen Radweg im Grazer Stadtzentrum

„Wer hätte gedacht, dass Eustacchio als Verkehrsstadtrat in der Wickenburggasse den Radweg verbreitern würde?“, heißt es dazu im Umfeld des Bürgermeisters. Damals gab es zuerst eine mehrmonatige Testphase. Vielleicht ist das auch am Joanneumring ein gangbarer Weg. Außerdem verweist man darauf, dass ja an einem neuen Verkehrskonzept für die gesamte Innenstadt-West gearbeitet werde.