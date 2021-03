Einbrecher stahlen Tresor aus Penthouse-Wohnung

Unbekannte Einbrecher trieben am Freitagabend im Tiroler Unterland ihr Unwesen: Die Täter verschafften sich in Scheffau am Wilden Kaiser (Bezirk Kufstein) Zutritt zu einer Penthouse-Wohnung und erbeuteten einen Tresor. Der Schaden ist enorm, beträgt weit über 10.000 Euro!