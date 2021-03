Feurstein vor Weltcupdebüt mit vielen Erinnerungen

Am 5. März holte sich der Mellauer Lukas Feurstein bei der Junioren-Weltmeisterschaft im bulgarischen Bansko Riesentorlauf-Gold. Neben der Medaille gab es für den 19-Jährigen auch einen Startplatz beim Weltcupfinale in Lenzerheide. Was dem Bregenzerwälder vor seinem Debüt durch den Kopf ging, welche Erinnerungen er mit dem Skiort in Graubünden verbindet und warum er dort vor neun Jahren bereits einen Skitag mit Marco Odermatt verbracht hat, verriet er der „Krone“ bereits vor seinem heutigen Start mit Nummer 22.