Die Energiekonzerne kurbeln den Ökoausbau an

Auch bei den Kraftwerken Kamering und Fragant laufen Arbeiten

Weitere neue Anlagen sind in der Pipeline. „Wir arbeiten an Projekten und warten hier noch auf Genehmigungen“, will man beim Kärntner Energiekonzern noch nicht zu viel verraten. Um die Genehmigungen geht es derzeit auch bei geplanten Windparks: Beim Projekt Lavamünd sind jetzt die Vorbereitungen für das Umweltverfahren voll angelaufen.