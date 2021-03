Novak Djokovic verzichtet auf Antreten in Miami

„Mit all den Einschränkungen, die es gibt, muss ich eine Balance meiner Zeit auf der Tour und zu Hause finden“, erklärte Djokovic auch im Hinblick auf die Coronavirus-Pandemie und das Leben in der „Blase“. Bereits zuvor hatte auch schon Nadal seinen Verzicht verlautbart, um sich weiter von einer Rückenverletzung zu erholen. Damit sind drei der Top 4 nicht am Start.