KSC verpasst wichtige Punkte im Aufstiegsrennen

Der Karlsruher SC hat im Kampf um den Anschluss an das Spitzen-Quartett in der 2. deutschen Fußball-Bundesliga zwei wichtige Punkte verpasst. Der Tabellenfünfte blieb am Freitagabend beim 2:2 gegen den SC Paderborn zwar im vierten Spiel in Serie unbesiegt, konnte den Rückstand auf den Relegationsrang aber nur auf vier Punkte verkürzen.