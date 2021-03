Erste Impfungen bei Polizei in den nächsten Tagen

Zwischenzeitlich stand allerdings nur das AstraZeneca-Vakzin zur Verfügung - das zunächst nur für Unter-65-Jährige empfohlen wurde. Daher wurde die Impfung der Senioren zunächst nicht weiter verfolgt und jene von jüngeren Menschen vorgezogen. So kamen zunächst etwa Gesundheitspersonal, Lehrer und Kindergartenpädagoginnen an die Reihe. Geimpft wurden zum Teil auch schon Feuerwehrleute sowie medizinisches Personal in den Justizanstalten und beim Bundesheer.