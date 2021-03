Corona-Demos: Verbot aus gesundheitlichen Bedenken

Corona-Demos - wie jene am Samstag in Wiener Neustadt - werden nicht willkürlich untersagt, wie Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) am Samstag versicherte. Vielmehr gehe es dabei um gesundheitliche Bedenken - gerade jetzt, wo die Infektionszahlen steigen und vermehrt Mutationen grassieren.