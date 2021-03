„Knick im Ohr“ half bei Identifizierung von Dieb

100-prozentige Beweise gab es nicht - dennoch fügte sich ein Mosaikstein an den anderen und beim Prozess am Landesgericht Innsbruck wurde nun ein 25-Jähriger verurteilt. Der türkischstämmige Oberländer hatte in einem Geschäft eine Geldtasche samt Bankomatkarte gestohlen und danach 1000 Euro abgehoben.