Sagenwesen und Geister aus der Vergangenheit

Die Sage

Zahlreiche Sagen ranken sich um das eigentümliche Gewässer. Der Schwarze See gilt als sogenannter numinoser Ort, an dem es nie ganz richtig war. So soll am Grund ein furchterregendes Wasserweib hausen. Wenn sich einer zu nahe an den See wagt, steigt es empor und umfängt ihn mit langen, starken Armen. Dieser Umarmung ist keiner je wieder entronnen. Auch die unheimliche Gestalt einer in Schwarz gekleideten Frau wurde in der Abenddämmerungen des Öfteren im Bereich des Sees gesichtet. Ist jemand noch spät auf dem Heimweg, so tritt sie unvermutet auf die Straße und sorgt so für einen gehörigen Schrecken. Im nächsten Augenblick ist sie verschwunden.