Bande verkaufte in Ischl Drogen an Minderjährige

Schreckschusspistole

Am 19. Jänner 2021 konnte ein 19-jähriger Algerier als Zweitbeschuldigter im Stadtgebiet von Bad Ischl festgenommen werden. Bei der Durchsuchung in dessen Wohnräumlichkeiten konnte neben Cannabis und Suchtgiftutensilien, eine Schreckschusspistole samt Munition sichergestellt werden. Beide wurden festgenommen und in die Justizanstalt Wels eingeliefert.

Zusätzliche Ermittlungen führten nach Linz zu weiteren Beschuldigten im Alter von 20 und 21 Jahren. Die beiden wurden von Linzer Kriminalbeamten gemeinsam mit der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität festgenommen und über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wels in die Justizanstalt überstellt.